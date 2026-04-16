「私のやったことに間違いありません」【写真】深夜2時前ブルーシートで目隠し、南丹署に移送された義父・優季容疑者4月16日、京都府南丹市で行方不明になっていた安達結希さんの父親・安達優季容疑者は警察の調べに対し、冒頭のように話したと明かされた。急転直下の父親逮捕「結希さんは3月23日を最後にその姿が見られなくなっていました。4月13日に市内の山林で遺体が発見され、鑑定の結果、結希さんだと判明。15日からは、