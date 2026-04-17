安徽省蕪湖市の蕪湖古城でこのほど、スペイン人のアルバロさんが中国の無形文化遺産の麺塑（もち米と小麦粉をこねて作るしんこ細工）を作ってもらう体験をした。人民網が伝えた。アルバロさんは麺塑職人の王井洋（ワン・ジンヤン）さんに、写真を基にミニサイズの自分のしんこ細工を制作してもらった。作品はわずか30分ほどで完成。アルバロさんは出来上がった作品を見ると、「まるで18歳の時の自分みたい」と笑顔で語った。王さん