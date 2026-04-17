漫画家の春日さんの漫画「子宮内膜増殖症で子宮全摘した話」が、Xで合計1万3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むこれまで婦人科系の病院とはあまり縁のなかった作者。しかし、数年前から生理周期や出血量などに大きな変化があり、近所の婦人科に相談しました。そこでは「加齢ですね」と言われたのですが、症状はさらに重くなり…という内容で、読者からは「参考になる！」「ガチの命拾いですね