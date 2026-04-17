双子の兄弟と姉妹同士が結婚し、半世紀以上も同じ屋根の下で生活をともにしてきた、深見忠義さん（83）・美智子さん（77）、深見孝晴さん（83）・喜久子さん（77）の二組の夫婦。財布はそれぞれ兄弟・姉妹で1つ、スマートフォンも4人で1台、孫のスマホの顔認証は4人全員が突破してしまう--そんな驚きの共同生活を送る4人に、新婚旅行の秘話から子育て、そして50年続けてこられた理由までを聞いた。【衝撃画像】「全く同じ顔の夫