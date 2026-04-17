季節の変わり目に合わせて衣替えをしたり春物を買い足したりしたけれど、ちょうどいい春向けアウターがない……！ そんな人には【ZARA（ザラ）】から登場した、高コスパな「リバーシブルアウター」がおすすめ。オンオフ問わず使えるデザインで、1着で2通りの着こなしが楽しめます。マンネリになりにくいのも嬉しいポイント。ぜひワードローブに迎えて。 リバーシブル & 襟元アレンジが楽