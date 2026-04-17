4月17日までに、モデルのローラが自身のInstagramを更新。近影を公開したのだが、その大胆スタイルにファンが騒然となっている。ローラは、《人生は、全部自分が選択して選んできていると思う。だから言い訳ができない。責任を持って、全力で自分を信じて、、生きる！》と自身の人生論を投稿。《でもたまに小さい言い訳しちゃう時もある。。しないようにがんばる！！》と本音も漏らし、強い思いを綴った。さらにファンが注