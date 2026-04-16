ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。蓉子とサレ妻・怜との張り詰めた食事の最中に姿を現したのは、怜と浮気夫・神栖の間の幼い一人息子だった。ほどなく体調不調を感じた蓉子はさらに自身の妊娠を疑い始めて…【動画】《公認不倫で妊娠！？》サレ妻との張り詰めた食事の最中、姿を現したのは…！？第3話 公認不倫で妊娠!?絶体絶命突然現れた子