約20日間もの間、捜索がおこなわれ続けていた“失踪事件”に、一区切りがついた。3月23日の朝ごろから行方不明になっていた、小学生の安達結希くん（11）の遺体を運び、隠したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された、安達優季容疑者。4月16日午後には送検され、これから審判を待つ身となった。「結希くんについては、卒業式に出席させるために小学校付近まで車で送ったと、容疑者自身が語っていました。しかし、そこから150mほど先の