京都府南丹市で行方不明となっていた安達結希くん（11）の遺体が山林で発見され、義父の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。警察は、遺体が「複数回移動された可能性が高い」とみており、発見現場とは別の場所にいったん遺棄された後、さらに移動させられた痕跡が確認されているという。【写真】“狂気”が浮かぶ前の安達優季容疑者の高校時代、「遺体を複数箇所に移動」捜索現場をすべて見る大手紙社会部記者が