株式会社すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」 は、2026年4月24日（金）から、「北海道産牛肩ロース食べ放題」を数量限定で販売する。※文中価格は全て税込表記【画像】「北海道産牛肩ロース食べ放題」の料金はこちら「北海道産牛肩ロース」は、北海道の広大な自然で育てられた国産交雑牛の肩ロース。程よいサシと肉の旨みが特徴で、相性が良いのは「本格すき焼きだし」。甘醤油だしや玉子とよく合うという。薬味や〆・