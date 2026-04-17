ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション（ＤＮ）」は１６日（日本時間１７日）に「大谷翔平がいなくても、ドジャースはワールドシリーズ優勝候補だっただろうか？」と衝撃的な見出しの記事を掲載した。これは米データサイト「ファングラフス」が読者からの質問コーナーでチームの主力選手の負傷と、その選手がシーズンを欠場した場合、ドジャースがどれほど弱体化するか考察した内容を紹介したものだ。「大谷は間違い