日本バレーボール協会は１５日、２０２６年度の女子日本代表登録メンバー３７人を発表した。初選出は１４人で、そのうち高校生４人は異例。アウトサイドヒッターに春高バレーでも活躍した忠願寺莉桜（大分・東九州龍谷高）と大雲舞子（東京・八王子実践高）、ミドルブロッカーに山下裕子（東京・共栄学園高）、セッターに小林天音（東京・下北沢成徳高）が名を連ねた。主将はパリ五輪代表の石川真佑が継続。今年最大のターゲッ