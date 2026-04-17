容疑者の自宅アパート 大分県豊後大野市の山中で18歳の女性の遺体が遺棄された事件についてです。 逮捕された58歳の無職の男は、女性と金銭トラブルになり、女性から「『警察に通報する』と言われ、かっとなってナイフで首を刺して殺した」などと供述していることが捜査関係者への取材でわかりました。 遺体が見つかった山中付近 この事件は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで