元大阪府警刑事で犯罪ジャーナリストの中島正純氏が16日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件について見解を語った。安達容疑者の逮捕容疑は3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山