トランプが一方的な「勝利宣言」を行ったイラン戦争。元朝日新聞編集委員でキヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司氏は、「一番悪いシナリオに向かって進んでいる」と話す。なぜトランプは、このタイミングで演説をしなければならなかったのか。トランプの思惑や現状を好機とみる中国についてまで、峯村氏にうかがった。みんかぶプレミアム特集「トランプ、習近平、高市の本音」第4回。「4月29日」がイラン戦争の期