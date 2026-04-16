4月16日未明、京都府警は死体遺棄容疑で結希くんの義父・安達優季容疑者（37）を逮捕した。義父は任意の事情聴取に対して、「私のやったことに間違いありません」とし、殺害についても認めているという。【容疑者の写真を見る】安達容疑者の卒業アルバムに掲載されていた「笑顔写真」「遺体が発見されたのは、4月13日。場所は、結希くんが通っていた小学校から南に約2キロ離れた林道付近の長い一本道で、左右を鬱蒼とした雑木林