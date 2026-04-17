女優の川口春奈（31）が、10キロ減量する体当たりの演技で7年ぶりに映画で主演する。10月2日公開の「ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記」（監督山戸結希）。ステージ4の大腸がんを患いながら子供を産む決断をした妻と、それを支える夫を描く。2021年に24歳で他界した遠藤和（のどか）さんがつづったベストセラー手記が原作。18年に当時21歳でがんを宣告された和さんは、抗がん剤治療を中断して出産を決断。2人の姿