“父”大谷翔平選手が、生まれて1年になる愛娘への愛情を語りました。この日は指名打者で起用されず、先発投手としてピッチングに専念した大谷選手。6回1失点10奪三振で今季2勝目を挙げました。試合後には、昨年誕生した娘への質問が飛び交いました。長女が1歳を迎える心境について、大谷選手は「ただただ可愛いです。シーズン中は遠征に出れば何週間も会えないこともありますし、成長するスピードがとても早いので、近くで見たい