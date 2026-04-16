キャンドゥ」は、4月16日（木）に公式Xを更新。ナガノによるX発マンガちいかわ』の新グッズを公開した。【写真】かわいすぎる！ミニサイズのメモ張キーホルダーは全4種■日常アイテムを展開今回登場するのは、学校やオフィスで使える日常アイテム全5品。ラインナップには、ミニサイズのメモ張にボールチェーンが付いた「ミニメモキーチェーンボタン付き」や、小分けに便利な「ジッパー袋」などが、ちいかわ、ハチワレ