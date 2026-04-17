北大西洋の海流を可視化した図。色は海面水温を表しており、オレンジ色と黄色は水温が高く、緑色と青色は水温が低いことを示している/NASA Goddard Space Flight Center（CNN）大西洋を循環する重要な海流システムが弱まっており、これまで考えられていたよりもはるかに崩壊に近い状態にある可能性があると、二つの新たな研究が示している。崩壊すれば、地球の天気と気候に壊滅的な影響を及ぼすことになる。「大西洋子午面循環（AM