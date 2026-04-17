歌手クリス・ハートの元妻でシンガー・ソングライター、会社員の福永瞳さんが17日までにインスタグラムを更新。意味深長な投稿を行った。ストーリーズを更新し「モラルハラスメントの執拗さと、恐ろしいまでの二面性。日々それに晒され続けていては、もう心身ともに持たない」と書き出した。「怒りと共にただただ哀しく、憐れみさえ感じる。どこかで1%の希望を捨てきれずにいたけど、その期待はいつも、地中深くへと叩き落される。