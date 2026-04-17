「やればできる」の限界国が声高に叫ぶ「リスキリング」。経済産業省は、リスキリングを通じたキャリアアップ支援を推進しており、企業向けだけでなく個人向けの講座も広がっている。キャリアアップや転職を目指し、IT・プログラミング、デジタルマーケティング、AI、英語などの学習、さらには副業につながるスキル習得に大金を投じる人は少なくない。だがその一方で、途中で挫折し、「努力できない自分」に落ち込むビジネスパーソ