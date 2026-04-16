by NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parkerかつて太陽系第9惑星だった冥王星は、2006年に国際天文学連合が「準惑星」と再分類し、太陽系の惑星から外れました。フロリダ州に住む10歳の女の子が「冥王星を再び惑星にしてほしい」とNASAに手紙を送ったところ、NASA長官がXで「我々はこれについて調査している」と反応しました。NASA chief replies to 10-year-old’s c