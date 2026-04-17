声優の野沢雅子（89）が、マクドナルドの謎ビジュアルに本人として登場したことが発表された。野沢は以前から、「今までキレイな女性を演じたことがない」と発言してきたが、今回は「野沢雅子CV野沢雅子」として美少女化した「チキンタツタ学園の最強ヒロイン」を演じる。【画像】めっちゃ可愛い！美少女化した野沢雅子のビジュアルまず、マクドナルドの公式Xでは「バキ恋、はじまる続報を待てッッ！」「バキで恋するタツ