15日、小学館が刊行する少年向け雑誌「コロコロコミック」2025年5月号にて連載されていた藤子・F・不二雄（1996年没）作の「ドラえもん」が最終回を迎えたことが明らかになった。 「コロコロコミック」掲載のドラえもんは作者が亡くなった後、2002年から再掲載がはじまり、近年は「藤子・F・不二雄名作劇場ドラえもん」として毎月掲載されていた。 「コロコロコミック」は1977年4月に創刊した年少者向け雑誌で、ドラえもんは創