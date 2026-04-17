日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。天才ピアニストの伝説のライブ「ケルン・コンサート」開催の舞台裏！『1975年のケルン・コンサート』評点：★4点（5点満点）伝説の「ザ・ケルン・コンサート」の驚愕の舞台裏 © Wolfgang Ennenbach / One Two Filmsジャンル映画は常に「お約束」の上に成り立つ。いったい、18歳の少女が、由緒あるオペラ劇場を