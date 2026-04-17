大相撲の春巡業が１７日、茨城・笠間市で行われた。同・土浦市出身の関脇・高安（田子ノ浦）は幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を鋭い突っ張りで押し出すなど、７番取って４勝。地元だけに多くの歓声を浴びて「地元はいいですね。少しでも盛り上げられたらいい」とうなずいた。土浦出身だが近くの水戸市内に３歳頃まで住んでおり、笠間への愛着は深い。腰などの状態を見ながら２〜３日に一度は相撲を取るように心がけている。フィギュ