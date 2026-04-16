◇ナ・リーグドジャース−メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。4回まで相手打線を無失点に封じ、先発投手としてはメジャー日本人最長記録となる32回2/3イニング連続、自責点0を記録した。立ち上がり、前日に山本由伸から先頭打者本塁打を放っているリンドアを98マイル（約157・7キロ）の直球で空振り三振に仕留めると波に乗った。次打者