ついこの前、つくしが土から顔を出したと思ったら、もう桜が散りはじめた。春である。花が散った後、青々とした葉っぱが一斉に生える桜の木は間もなく訪れる初夏の前触れで、見ていてワクワクする。水辺を見れば日中はぼちぼち魚も見かけるようになった。日の当たる範囲を観察すると、おお、ナマズもいるではないか。僕は散歩が趣味で、特に本当に毎日水辺沿いを歩くものだから、この季節は見どころも多くて楽しく感じる。都会の水