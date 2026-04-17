あたたかな春を迎え、全国の企業で新入社員たちが元気に働きはじめる季節となった。研修期間を終え、さまざまな部署に配置されて新たな一歩を踏み出している頃だろう。しかし、希望に満ちあふれて入社したはずの会社を、わずか数カ月で去る者もいる。なかには問題行動を連発し、社内を大混乱に陥れて辞めていくモンスター新入社員の実態もあるようだ。都内の大手IT企業に勤める小林美恵子さん（仮名・29歳）が、昨年遭遇した驚愕の