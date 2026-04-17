京都府南丹市の山林に男子児童（11）の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親（37）が、逮捕前の任意の取り調べで「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことがわかりました。また、容疑者の自宅からは車が押収されています。捜査本部が設置されている京都府警南丹署の前から、最新情報の報告です。 （ＭＢＳ柳瀬良太記者の報告）南丹署では安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（３７）の取り調べが行われてい