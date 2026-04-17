【ローソン】では、甘酸っぱいいちごが主役のスイーツを販売中。いちごスイーツ専門店の【ICHIBIKO（いちびこ）】が監修しており、どれもハイレベルな見た目と味が期待できるスイーツばかりです。そこで今回は、見逃し厳禁ないちごの「新作スイーツ」を紹介します。 ピンクのクリームで見た目も華やか 「Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト」は、ICHIBIKO