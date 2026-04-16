女優チョン・ソンギョンが東京で9年ぶりに近況を伝えた。そんななか、過去に本人が直接釈明した夫の“ヤクザ説”が再び注目を集めている。【画像】「日本のヤクザと夜逃げした」韓国歌手、噂を釈明女優のオ・ヨンスは4月14日、YouTubeチャンネルを通じて「夫の出張についてきた東京／友人との再会（wチョン・ソンギョン）／アウトレットショッピング」というタイトルの動画を公開した。この日、オ・ヨンスは「東京に友人が住んでい