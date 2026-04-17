キャラクタービジネスなどを手掛ける株式会社Hamaru Strategyは、2026年3月28日から4月3日にかけて実施した「ランダムグッズに関する消費者意識調査2026」の中間報告を4月16日に公開しました。SNSとプレスリリースのみの告知であったにもかかわらず、わずか1週間で3万5866件もの回答が集まり、自由記述欄には累計約269万文字におよぶコメントが寄せられるなど、消費者の関心の高さと熱量が浮き彫りとなっています。【その他の