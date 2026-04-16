2025年7月25日に開業した沖縄北部のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」の新大型ライドアトラクション「YAMBARU TORNADO(やんばるトルネード)」が2026年4月29日(祝)に登場！やんばるの雄大な景色を体感し、子どもから大人まで家族みんなで「超気持ちいい！」爽快な絶叫を分かち合える、沖縄唯一のスリル系ライドアトラクションが誕生する。【画像】アトラクションへの案内人数の拡大や、待ち時間の大幅な短縮につい