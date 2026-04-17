沖縄県名護市辺野古沖で同志社国際高（京都府）の生徒ら21人が乗った2隻の船が転覆。2年の女子生徒と船長が死亡、生徒12人を含む14人が負傷する痛ましい事故が起きたのは2026年3月16日だった。「生徒たちは『平和学習』の目的で辺野古沖から米軍普天間基地の移設工事が行われている様子を見学していたところ、突風と波に見舞われ転覆したとみられています。船の運航団体が『ヘリ基地反対協議会』だったことや、ボートの安全性、学