子供が行方不明になって３週間余り。逮捕されたのは、なんと通報した父親だった。子供の命はなぜ失われたのか。事件は防げなかったのか。全容の解明を急がねばならない。京都府南丹市で行方不明になった小学生の安達結希君（１１）が遺体で見つかった事件で、府警は死体遺棄容疑で父親を逮捕した。父親は母親の再婚相手で、逮捕前の事情聴取に、「殺した」とも供述しているという。結希君が行方不明になったのは３月２３日と