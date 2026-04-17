お笑い芸人の小籔千豊が１７日、「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（フジテレビ系）に出演した。番組では京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見され、死体遺棄容疑で父親の安達優季容疑者（３７）が逮捕された事件を取り上げた。捜査関係者の話として任意の取り調べで安達容疑者が「衝動的に首を絞めて殺した」という趣旨の供述をしていることも報じた。小籔は「議員やったら、子供に手を掛けた人の刑罰を５倍