タレントの指原莉乃（33）と小島瑠璃子（32）が、15日に更新された小島のYouTubeチャンネルに登場。小島は指原にコンプレックスを抱いていたことを明かした。【動画】「よく比べられるけど…」指原莉乃へのコンプレックスを明かした小島瑠璃子動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。小島は「最初めちゃくちゃ莉乃ちゃんに対してコンプレックスがあった」と当時のエピソ