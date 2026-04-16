「また、ですか……」とボヤくのは、芸能関係者だ――。23日、女優の永野芽郁（26）の近況が『女性セブンプラス』によって張り込み写真とともに報じられた。記事によると4月上旬、元マネージャーだった男性と“おそろいのブランド”を着て旅行していたというのだ……。前出の芸能プロ関係者は呆れながらこう話す。「この二人が報じられたのは、これで“二度目”なんです。昨年10月下旬にも、同じく女性セブンプラスによって永野さ