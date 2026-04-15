元モーニング娘。の辻希美が、この春から高校生となった長男のための“高1弁当”の写真をアップしている。「おいしそう」「参考になる」ネットではそんな称賛の声が溢れているが……。「辻さんは4月8日のオフィシャルブログでは《今日から毎朝お弁当生活が始まりました》《これから色んなお弁当作るから何が美味しくて何がダメかをこうやって食べて研究していきます》《冷凍食品とか作り置き冷凍とか色々試してみる》などと記し