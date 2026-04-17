G20財務相・中央銀行総裁会議後、記者会見する片山財務相＝16日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は16日に米ワシントンで開いた20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議で、イランに対する金融制裁への協力を各国に呼びかけた。会議では中東情勢の早期沈静化が必要だとの認識で一致したが、共同声明は見送った。中東情勢悪化の影響を受ける低所得国などへの支援も議論した。片山さつき財務相が会