遺体発見から、事態は急速な進展を見せた――。【写真】深夜2時前ブルーシートで目隠し、南丹署に移送された義父・優季容疑者3月23日から行方不明になり、懸命な捜索の結果、4月13日に山林で遺体が見つかった京都府南丹市園部小学校の安達結希さん（11）。15日午前からは結希さんの自宅に家宅捜索が行われていたが、同日中に結希さんの父親で会社員の安達優季容疑者（37）に逮捕状が請求され、16日午前0時32分に死体遺棄の疑い