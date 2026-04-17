伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が委員から年寄へ、2階級降格となった。2月に弟子である伯乃富士に暴力を振るったことが発覚し、4月9日、相撲協会の処分が下されたのである。この「罰」が「罪」の度合いに比して甘いのか、あるいは妥当なのかについて、相撲ファンの間ではさまざまな意見が出ている。一方で、スポーツ紙などのメディアは「甘すぎる」との論調一色であった。作家で、かつて相撲専門誌の記者を務めたこともある須