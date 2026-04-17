フリーキャスター宮根誠司（62）がMCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）の16日の生放送中、元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が急に体調を崩し、宮根に身体を支えられる場面があった。SNS上では、いち早く異変を察知し、亀井氏を救助した宮根の対応力に、称賛の声も多く上がった。番組後半、亀井氏は当初は京都府南丹市の男児遺体遺棄事件について通常通りコメントしていた。ただ今後の捜査展開に