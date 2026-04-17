京都府南丹市の山林に安達結希さんの遺体を放置して、死体遺棄容疑で送検された父親の安達優季容疑者（37）は、殺害したことも認めているという。捜査関係者によると、逮捕前に「殺した」という内容の供述をしていて、京都府警は動機や殺害場所、殺害状況などについて調べている。「めざましテレビ」（フジテレビ系）の伊藤利尋キャスターは、「二人の間に何があったのでしょう」と2026年4月17日の放送で取り上げた。フジテレビ記