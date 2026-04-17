巨人の4番が大当たりだ。【もっと読む】巨人「松井秀喜監督」の既定路線化に阿部監督は胸中複雑か新助っ人のボビー・ダルベック（30）が16日の阪神戦に「4番・三塁」で先発出場。初回1死一、二塁から先発左腕ルーカスの真ん中の変化球を左翼スタンドへ先制3ラン。実に13試合ぶりの一発となったが、不振にあえいでいた新助っ人は、雨天中止となった前日15日の練習で、阿部監督からマンツーマン指導を受けていた。この日は3安打3