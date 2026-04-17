京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された37歳の父親が、「衝動的に首を絞めて殺害した」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。捜査本部が置かれている南丹警察署前から、西中蓮アナウンサーが中継でお伝えします。逮捕された父親の本格的な取り調べは今後行われますが、逮捕前の供述の裏付けのための捜査が慎重に進んでいます。南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、息子で小学生の結希さ