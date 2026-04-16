『ロングレッグス』『THE MONKEY ザ・モンキー』のオズグッド・パーキンス監督が手掛ける悪夢的ホラー『KEEPER／キーパー』が５月29日(金)より公開。本編映像と、本作の奇妙な世界観を切り取った場面写真が解禁された。本作では、恋人と過ごすはずだった山荘でひとり取り残された主人公が、現実と悪夢の境目を見失い、山荘内の何かの気配に脅かされていく様が描かれる。本編映像は30秒ほどの短いもので、映像の後半には先日解禁さ