サッカー日本代表の森保一監督（５７）が１７日、都内で取材に応じ、１６日に日本代表のコーチに就任することが発表された元日本代表ＭＦ中村俊輔氏（４７）について言及した。中村氏の入閣を熱望していた森保監督は「スタッフ全体のサポートをしてもらいながら、選手個々にアプローチしてもらいたい。またはセットプレーの部分で彼が持っているものを、コーチ陣のアイデアとして、さらにこれまでの経験を生かしてもらいたい。